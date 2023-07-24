По данным пресс-службы, Миасс, Сатка и Троицк стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов в малых городах по созданию комфортной городской среды и получат гранты на реализацию своих проектов в 2024-2025 годах.

"Активное взаимодействие областного правительства, министерства строительства региона и муниципалитетов дало хороший результат. Собственно, это лучший результат за все время проведения таких конкурсов для Челябинской области", — приводятся в сообщении слова губернатора Алексея Текслера.

В частности, Миассу предоставят более 105 млн рублей на проект благоустройства набережной "Золотой старт". Троицк победил с проектом "Экологический парк "Троицкая крепость" на берегу реки Уй", размер федерального гранта составил 98,7 млн рублей. Сатке выделят 92,1 млн рублей на проект благоустройства улицы Ленина "Галерея скверов".

По данным пресс-службы, Челябинская область оказалась в числе лидеров по количеству выигранных федеральных грантов на один регион.

Кроме того, проекты Копейска, Кыштыма, Чебаркуля и Златоуста получили благодарственные письма Минстроя России.

В свою очередь глава Миасса Егор Ковальчук уточняет, что будет благоустроена набережная в районе улицы Комарово.

"В разработке концепции и проекта Набережной активные жители принимали самое непосредственное участие. Уже в следующем году мы увидим начало работ по преображению берега реки, а полностью оценить достоинства новой Набережной жители смогут в 2025 году", — написал мэр в своем телеграм-канале.

Кроме того, по его информации, в этом году в рамках инициативного бюджетирования обустраивают набережную реки в районе плотины в исторической части города.

По данным пресс-службы администрации Саткинского района, победившая в конкурсе архитектурная концепция гостевого маршрута в Сатке предполагает, что улица Ленина станет главной пешеходной зоной города.

"Проект локально нужен для того, чтобы у саткинцев появилась прогулочное пространство, через которое у каждого горожанина появится доступ к зоне отдыха, которая ему нравится. Можно выбрать любой сквер, как зал в галерее", — приводит пресс-служба слова главы района Александра Глазкова.

По данным администрации, в этом году в районе планируется закончить благоустройство девяти общественных территорий на сумму более 28 млн рублей. Преобразятся улицы и пространства в самой Сатке, а также в Бакале, поселках Бердяуш и Межевой, селах Айлино и Романовка.

В свою очередь глава Троицка Александр Виноградов отмечает, что город в третий раз стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

"Мы победили с проектом благоустройства экологического парка "Троицкая крепость". Благодарю всех троичан, кто принимал участие в проектных семинарах, экспертных столах, прогулках по территории, опросах, кто "болел" за город и за его победу", — написал Виноградов в своем телеграм-канале.

По его информации, за последние восемь лет в городе удалось благоустроить сквер памяти, центральную площадь, набережную у Свято-Троицкого собора, березовую рощу в пос. Энергетиков, парк Томина и еще ряд объектов.