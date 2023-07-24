"Старинный бастион "Литва" был передан в пользование музею в ноябре 2022 года. Несмотря на то, что крепостное сооружение имело статус объекта культурного наследия регионального значения, оно находилась в плачевном состоянии. Недавно музей приступил к противоаварийным работам, так как объект уже включен в водный маршрут музея "Над Новою Преголей, где Петр ступал!". Раз в неделю бастион принимает экскурсии со всеми мерами предосторожности", — сказала Говорова.

По ее словам, к настоящему моменту кровля бастиона уже освобождена от поросли. Следом приступили к очистке и приведению в порядок вентиляционных каналов, чтобы восстановить воздухообмен во внутренних помещениях. Старинную кирпичную кладку временно закроют специальной сеткой, которая защитит от обрушения, внутри обработают откосы оконных проемов, на территории проведут уборку, а помещение капонира ждет превращение в выставочное пространство.

Первую выставку в залах бастиона "Литва" планируют открыть в августе. Так же на его территории будет храниться большая музейная коллекция лодок, других экспонатов. Планируется проведение различных образовательных программ и выставочных проектов.

Как сообщалось, бастион "Литва" возведен в 1843-1860 годах как казематированная береговая батарея на реке Преголь. В 1920-х годах в редюите бастиона работал цех по производству спортивных лодок, с середины 1930-х годов в нём разместилось производство по снаряжению взрывчатым веществом морских торпед. В советское время там располагался небольшой деревообрабатывающий завод.

В 2007 году бастион получил статус объекта культурного наследия регионального значения.