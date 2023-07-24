Маршрут протяженностью 12 тыс. км будет пролегать от Мурманска до Владивостока. По пути участники автопробега посетят Медвежьегорск, Волхов, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Москву, Нижний Новгород, Казань, Костенеево, Уфу, Челябинск, Ишим, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Ерофей Павлович, Благовещенск, Биробиджан и Хабаровск.

"Каждый автомобиль мероприятия будет представлять собой мобильную мини-библиотеку, наполненную подарочными книгами с автографами современных писателей, которые мы вручим региональным библиотекам", — сообщается на странице автопробега в соцсетях.

Планируется, что по пути следования будут проходить встречи с писателями, издателями, местными автоклубами, представителями сферы туризма.