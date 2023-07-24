Три города стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, итоги которого подвели на форуме во Владивостоке.

"Три наших проекта благоустройства стали победителями конкурса в этом году. Это Кашира, Егорьевск и Хотьково Сергиево-Посадского округа. Уже в следующем году мы приступим к созданию современных и удобных общественных пространств в этих городах. Общая сумма грантов составила 270 млн рублей", — приводятся в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

В номинации "Историческое поселение" от Московской области победил проект "Благоустройство улицы Советская в исторической части Каширы с общественными территориями: сквером Краеведческого музея, Пушкинским сквером, Летним садом и прилегающими участками улиц". Проект благоустройства подмосковного Егорьевска "Сквер "60 лет Победы" и пешеходная зона вдоль проспекта Ленина" одержал победу в номинации "Малый город с населением от 50 до 100 тысяч человек". В номинации "Малый город с населением от 20 до 50 тысяч человек" выиграл проект благоустройства города Хотьково Сергиево-Посадского городского округа "Центральная площадь города Хотьково: единение культур".

"За все годы участия в этом конкурсе 40 подмосковных проектов одержали победу. Полностью реализовано 23 из них", — цитирует Хайкина пресс-служба.