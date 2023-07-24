По его словам, в Сасове реализуют проект "Наша речка". Будет проведена расчистка и углубление русла реки Сасовка, обустроена парковка и лодочная станция, создан променад вдоль реки, оборудованы тематические зоны и комплексное освещение территории, установлены спортивная и детская площадки.

Проект благоустройства площади рядом с МКЦ и участка улицы Комсомольской в Шацке предполагает создание зоны отдыха, установку новой сцены, навеса (для отдыха, проведения мероприятий, лекций, кинопоказов), фотозоны, размещение информационных и навигационных носителей.

Рядом с площадью спланирована пешеходная улица с качелями, киосками и уличными выставками, добавил Бранов.

Всероссийский конкурс проводится Минстроем России с 2018 года по поручению президента РФ. В нем участвуют города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.