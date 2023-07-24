Первый этап испытаний состоится в акватории Невы, затем катамаран выйдет в воды Ладожского озера для прохождения второго этапа ходовых испытаний. В ходе них специалисты завода проведут проверку скоростных качеств катамарана, его маневренных характеристик, проверят работу механизмов и оборудования судна, систем автоматики, связи и навигации.

Первое судно проекта — катамаран "Форт Кроншлот" — СНСЗ спустил на воду в конце апреля 2023 года, 20 июля оно отправилось в первый рейс.

Как сообщалось, "Форт Пётр I" также должен выйти на маршрут в эту навигацию.

Новые катамараны смогут обеспечить бесперебойное сообщение между Петербургом и Кронштадтом, помогут связать центр города со значимыми объектами Невской губы (Стрельна, Петергоф, Морской Фасад, Ломоносов, Лахта, Горская).

Всего по договору с "Государственной транспортной лизинговой компанией" СНСЗ построит для судоходной компании "Нева Тревел" шесть пассажирских скоростных судов-катамаранов "Котлин". По условию контракта вторая пара катамаранов будет передана заказчику в навигацию 2024 года, а третья — в мае 2025 года.

Проект судна разработан петербургским проектно-конструкторским бюро "Форсс Технологии" с учетом особенностей эксплуатации в условиях акватории Петербурга и выхода в Финский залив. Максимальная скорость судна составляет около 57 км/ч, пассажировместимость — до 152 человек.

"Средне-Невский судостроительный завод" был основан в 1912 году и специализируется на строительстве кораблей и гражданских судов. За годы существования заводом построено более 500 судов различного назначения по 43 проектам для российских и зарубежных заказчиков.

Компания "Нева Тревел" работает на рынке водных услуг с 1995 года. Специализируется на перевозке пассажиров по рекам и каналам Петербурга, организации досуга населения, а также предоставляет теплоходы в аренду для проведения различных мероприятий. Компания владеет 35 судами различного типа.