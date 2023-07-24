Большинство отелей на греческих островах, где отдыхают российские туристы, работают в штатном режиме, эвакуация из-за природных пожаров не потребовалась, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора Ambotis Holidays.

"Стихия затронула южную часть острова Родос. По нашим данным, пожар практически потушен. Ожидается, что в течение суток ситуация нормализируется полностью. Большинство отелей Родоса работали и работают в штатном режиме: ни один из наших туристов эвакуирован не был", — рассказали в компании.

Как отметили в Ambotis Holidays, эвакуация коснулась гостей части отелей, расположенных в населенных пунктах Геннади и Киотари.

"Все они были направлены в северную часть острова. На данный момент дороги открыты и многие из путешественников возвращаются в свои гостиницы", — уточнили в пресс-службе.

В Ambotis Holidays добавили, что на острове Кос ситуация стабильная: туристы продолжают отдых без ограничений, эвакуации нет.

Как рассказали в компании, на продажи туров в Грецию пожары не повлияли.

Ранее сообщалось, что власти греческих островов Корфу, Эвбея и Родос эвакуируют туристов из отелей из-за мощных природных пожаров, которые начались на фоне аномальной жары. В свою очередь, туристическая компания TUI Group порекомендовала туристами оставаться в нескольких конкретных отелях 24 и 25 июля и не пытаться добраться до аэропорта.

В воскресенье в Греции был установлен новый температурный рекорд, температура в городе Йитион в южной части полуострова Пелопоннеса достигла 46,4 градусов по Цельсию. В стране тушат 82 пожара, 64 из которых начались в воскресенье.