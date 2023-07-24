"Мы пока не видим проблем. Вопросы сейчас такие, организационные", — сказал Чалик журналистам в понедельник.

Вместе с тем он подтвердил, что другие авиакомпании, кроме "Аэрофлота", пока не получили средства.

"Процесс идет. Сложно говорить когда (получат — ИФ), но у нас задача в любом случае до конца сентября эту программу завершить, исполнить, скажем так", — заявил замминистра.

Глава Минтранса Виталий Савельев сообщал в марте, что правительство выделило из ФНБ порядка 300 млрд руб. для выкупа самолетов у иностранных лизингодателей. Часть этих средств, по его словам, уже использовал "Аэрофлот" для выкупа 10 дальнемагистральных Boeing 777.

Глава "Аэрофлота" Сергей Александровский говорил в июне, что компания ведет переговоры с иностранными лизингодателями о "страховом урегулировании" еще по 47 находящимся в операционном лизинге лайнерам.

О планах выкупа 19 из 52 имеющихся Airbus сообщил ранее в июле и гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов. Профильные госорганы США и Евросоюза выдали перевозчику соответствующее разрешение, сделка в стадии закрытия, сказал он журналистам.

Мз ри саи ки