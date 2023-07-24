Протяженность маршрута составит 90 км.

"Донская Экотропа" пролегает через известные туристические места, такие как Костёнки — уникальный памятник верхнего палеолита, популярные смотровые площадки в Архангельском, Сторожевом и другие, музей-заповедник Дивногорье. Необязательно полностью проходить весь маршрут. Рядом с основными точками входа на тропу будут проложены небольшие кольцевые пешеходные маршруты, чтобы у людей была возможность раз в выходные выезжать на разные точки этой туристической тропы", — говорится в сообщении.

Планируется, что туристы будут узнавать новую информацию об этих местах с помощью информационных стендов, аудиогидов, брошюр и путеводителей.

В этом году в рамках развития пешеходного туризма по данному туристическому маршруту запланированы несколько походов и экологических акций.