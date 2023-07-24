Съезд пройдет 5 августа в Музее Земства и градостроительной истории Крапивны.

"Ежегодно на съезд, который проходит в первую субботу августа, собираются потомки крапивенцев из Тулы, Москвы, Калуги и других городов России. Для многих участников этот съезд — возможность узнать больше об истории своих семей, найти единомышленников и дальних родственников", — говорится в сообщении.

Потомки крапивенцев участвуют в мероприятиях крапивенских музеев и проектах по сохранению культурного наследия бывшего уездного города, отметили в пресс-службе.

"Идея организации ежегодного съезда родилась более пяти лет назад. В последние годы в музей обращается все больше людей, интересующихся историей своего рода. Мы обмениваемся архивами и сведениями, вместе стараемся восстановить неизвестные факты из истории Крапивны", — рассказала заведующая крапивенскими филиалами Яснополянского музея Ольга Веневцева.

В рамках съезда пройдут презентации представителей крапивенских родов об истории своих семей, а также экскурсии по Музею Земства и градостроительной истории и историческому центру Крапивны.

Поселок Крапивна расположен в 45 км от Ясной Поляны. Первое упоминание о нем относится к 1389 году. Во времена Ивана Грозного воеводой в Крапивне был Иван Толстой, один из предков писателя Льва Толстого. С 1777 года Крапивна становится уездным городом Тульского наместничества. Здесь в 1861 году служил мировым посредником Лев Толстой, а его брат Сергей был местным предводителем дворянства.