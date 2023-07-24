"На 24 июля отобрано 216 проб воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам мониторинга, все 24 водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Роспотребнадзор не рекомендует купаться в этих водоемах.

Ранее сообщалось, что на 10 июля два пляжа были пригодны для купания в Петербурге. Купаться можно было на 1-м Суздальском (Верхнем) и 2-м Суздальском (Среднем) озерах в Выборгском районе.