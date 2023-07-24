Дополнительные рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям.

Согласно расписанию на сайте аэропорта "Кольцово", в настоящее время "Уральские авиалинии" летают по данному маршруту дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Таким образом, число рейсов увеличится в два раза.

Помимо "Уральских авиалиний", из Екатеринбурга в Казань летает авиакомпания Red Wings, полеты выполняются по вторникам, четвергам и субботам.

Как сообщалось, "Уральские авиалинии" запустили новый рейс из Екатеринбурга в Казань в конце июня.