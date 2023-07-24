"Благодаря новому статусу уже в этом году финансовые средства, выделенные в рамках государственной программы РФ "Развитие туризма", мы планируем направить на благоустройство туристской инфраструктуры и установку унифицированных знаков навигации по пути следования туристского маршрута "Легенды Дагестана", — цитирует Мерданова телеграм-канал администрации главы республики.

Как сообщалось, один из популярных туристских маршрутов по республике "Легенды Дагестана" признан национальным. Он включает основные элементы пяти популярных экскурсионных программ, таких как "Город на берегу Каспия", "Дербент — южные ворота России", "Сулакский каньон — феномен природы", "К слиянию двух Койсу" и "Гуниб — краса Дагестана".