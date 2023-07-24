"Сообщаем, что по техническим причинам с 24 июля 2023 года 1,5 часовые прогулки по реке Волга отменяются. Кроме этого, дополнительных рейсов до пристани Ширяево и в обратном направлении, также не будет", — сообщила компания.

О возобновлении данных перевозок будет сообщено дополнительно.

Речные 1,5 часовые прогулки компания совершает на теплоходе типа "Москва".

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, отмена рейсов связана с прохождением ежегодного освидетельствования судов.

В "СРПП" данную информацию "Интерфаксу" пока не уточнили.