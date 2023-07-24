"В программе "Селигерского рыбника" — кулинарный конкурс среди предприятий общественного питания "Лучшее рыбное меню", соревнование за звание "Лучший рыбный пирог", фотовыставка "FISHka Селигера", экспозиция осташковских художников "Селигерский вернисаж", — говорится в сообщении.

Гости праздника смогут принять участие в соревнованиях по спортивному лову рыбы на поплавочную удочку "Селигерский рыбак", культурно-развлекательной программе "Селигерская глубинка". Запланированы турнир по Селигерским рюхам, а также мастер-классы по приготовлению блюд из рыбы.

"Для возрождения и сохранения наших традиций фестиваль "Селигерский рыбник" имеет огромное значение. Сейчас развитие туризма становится одним из драйверов развития всей Тверской области. В этой работе гастрономический туризм должен занимать достойное место. Нужно возрождать и пропагандировать тверскую кухню, традиции и культуру", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени.

Гастрономический фестиваль "Селигерский рыбник" включен в календарь туристических событий Тверской области.