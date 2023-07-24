"Год проходит под знаком африканского континента. 60 лет назад был образован Африканский союз. Связи культурные между Россией и Африкой всегда сопровождали взаимодействие наших стран. Тут можно вспомнить историю появления сфинксов в нашем городе. Сейчас в "Манеже" уже открылась выставка современного искусства южного континента. За последние полтора года это крупнейший международный проект в этом пространстве", — сказал Болтин.

Он также напомнил, что в Русском музее также открылась выставка, рассказывающая, как российские туристы видят Африку. "Ленфильм предлагает фестивальную программу: это и показы фильмов, и встречи с режиссерами. Также проходит конкурс детских рисунков в парке "Россия — моя история", — добавил глава комитета.

Он добавил, что на новой сцене Александринского театра будет представлен большой проект — балет-спектакль Бориса Эйфмана, в подготовке которого участвовали африканские режиссеры.

Заместитель директора по творческим и культурным инициативам, руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова отметила, что 29 июля на Московской площади пройдет фестиваль для всей семьи "Ритмы Африки".

"Гостей ожидают мастер-классы, выставки, концерт российских и африканских исполнителей. Также будет гастрономический фестиваль, в рамках которого будут готовить и африканцы, а петербуржцы представят свое видение африканских блюд", — сказала Иванова.