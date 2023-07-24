Так, на площади 400-летия Тюмени будут организованы выставки, мастер-классы, пройдут выступления артистов.

Фестиваль "Танцующий город", где все желающие смогут побывать на уроках аргентинского танго, лезгинки, вальса, хип-хопа, пройдет на Центральной площади, а на Цветном бульваре состоится народное гулянье "Тюмень мастеровая".

На набережной реки Туры состоятся турниры по силовому экстриму, бодибилдингу, детский забег, в парке Заречный — национальный татарский праздник "Сабантуй", на пешеходной части улицы Дзержинского — всероссийский фестиваль уличных театров "Сны улиц".

Кроме того, в программе праздника — фестиваль традиционной кубинской музыки и танца, парад красных машин, полумарафон, праздник колокольного звона.

Тюмень была основана в 1586 году.