"Все желающие посетили настоящий военный полевой лагерь и увидели древнерусскую жизнь времён Святослава и Владимира своими глазами. Жизнь лагеря построена по принципу "живой истории", где каждый предмет быта и сам быт тщательно воссозданы участниками клубов исторических реконструкций и полностью соответствуют тому, как это было в IX-XI веков", — говорится в сообщении.

В этом году на площадке фестиваля установили более 100 исторических шатров и палаток. Тематика и уникальный стиль мероприятия располагали к семейному отдыху и были интересны всем интересующемся историей, культурой и традициями Древней Руси.

В рамках фестиваля прошли парные поединки и массовые сражения дружин, театрализованные постановки, ярмарка средневековых товаров, мастер-классы по раннесредневековым ремёслам.

Также был размещен тир, средневековая таверна, состоялись конкурс костюма и вооружения, выступления лучших этнографических коллективов и фолк-исполнителей России, а также огненное шоу.