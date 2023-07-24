"Anadolujet, суббренд Turkish Airlines, выступающий в качестве бюджетной авиакомпании, получит новую идентичность в новом акционерном обществе. Совет директоров флагманской авиакомпании принял решение, что бренд AnadoluJet продолжит свою деятельность в рамках AJet Air Transport Joint Stock Company. Это будет дочерняя компания Turkish Airlines, предоставляющая лоукост-перевозку в соответствии с мировыми стандартами, которая должна закрепить за собой конкурентоспособную позицию на рынке", — пишет издание со ссылкой на заявление Turkish Airlines.

Как отметил председатель правления Turkish Airlines Ахмет Болат, уже ведется работа по созданию специальной системы бронирования AJet.

"Мы надеемся, что первые рейсы будут запущены в первом квартале 2024 года", — заключил он.

AnadoluJet – турецкая бюджетная авиакомпания, дочернее предприятие Turkish Airlines. Она была создана в 2008 году для того, чтобы удовлетворить спрос среди путешественников, предлагая перелеты по невысоким тарифам. На международных линиях AnadoluJet выполняет рейсы по 89 направлениям и 164 маршрутам. Парк авиакомпании состоит из 81 самолета, в основном Boeing 737.