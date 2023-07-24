"4 августа на площадке у центра семьи "Казан" состоится ежегодный праздник "Я выбираю небо". В этом году по объективным причинам не состоится традиционное авиашоу", — говорится в сообщении.

При этом гостей праздника, который в этом году проводится уже в 12-й раз, ждет концерт группы "Любэ" и татарстанских артистов. Также будет организована "Аллея профориентации", в которой примут участие вузы, ссузы и предприятия города, среди которых Казанский авиационный завод, Казанский вертолетный завод, Казанский Гипронииавиапром им.Б.И.Тихомирова, "Электроприбор", КМПО, КОМЗ и другие.

"Мероприятие направлено на популяризацию авиации и вовлечение молодежи в отрасль путем демонстрации достижений России в области воздухоплавания и авиастроения. Праздник связан со 100-летием основания отечественной гражданской авиации и 90-летием основания Центрального аэроклуба Татарстана ДОСААФ России", — сообщает также пресс-служба.