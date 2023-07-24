"По итогам первого полугодия курорт "Роза Хутор" посетили около 1 млн гостей. При этом мы отмечаем, что среди них все больше людей, ориентированных на активный отдых — трекинг, велосипедные и пешие прогулки в горах и другое", — подчеркнул представитель пресс-службы.

Он отметил, что "по итогам полугодия спрос на размещение в отелях в целом соответствует темпам прошлого года".

"Необходимо выделить "особые" развивающиеся направления. Например, мы видим рост спроса на медицинские услуги. Вторым "особым" направлением в летний период являются наши глэмпинги. Напомню, что в прошлом году в рамках развития природного туризма был открыт кемпинг "Нахазо", в этом году нашей новинкой стал глэмпинг "Эндемик" на Верхнем озере", — рассказал собеседник.

Он также сообщил, что больший процент бронирований курорт получает через прямые каналы продаж, это сайты отелей и сайт курорта.

"Летний сезон на курорте стартовал в самом конце апреля, и будет продолжаться до ноябрьских праздников. Пока промежуточные итоги подводить не хотелось бы, однако, могу сказать, что мы наблюдаем некоторый рост количества гостей, которые выбрали для своего отдыха горы", — заметил представитель пресс-службы.

"На текущий момент прогноз по количеству туристов превышает прошлогодний и в наших планах сохранить данную тенденцию. Если говорить о процентах роста количества гостей, то в разные периоды этого летнего сезона он выше нежели в 2022 году приблизительно на 10-30%", — добавил собеседник.

В летнем сезоне на курорте пройдут различные мероприятия: еженедельный кубок "Хуторенок" для детей, фестиваль актуального научного кино "Фанк Уикенд", "Ночь пожирателей рекламы", фестиваль "Роза Хутор. Классика" и др.

С 1 по 6 августа на курорте пройдет первый летний гастрономический фестиваль с лучшими шеф-поварами юга России. Ближе к завершению летнего сезона курорт проведет Rosa Wild Trail — горный трейл с дистанцией 180 км. Завершит серию летних проектов музыкальный фестиваль New Star Weekend.