"В краевой столице идет подготовка к одному из самых ярких событийных мероприятий года — фестивалю исторической реконструкции "Наследие степей и гор". Он пройдет на территории музея-заповедника "Татарское городище" в Ставрополе 16 сентября", — говорится в сообщении.

Власти ожидают множество гостей из других городов и регионов, поэтому сейчас решается их размещения, передвижения и питания.

"Помимо покоса травы и противоклещевой обработки, проработаем вопрос обеспечения безопасности участников, дежурства скорой помощи в месте проведения, участия музыкальных коллективов, мастеров прикладного творчества, волонтеров. Также для комфорта гостей фестиваля будет организована зона фудкорта, парковочные места, работа биотуалетов. На контроле состояние покрытия туристической тропы "Татарского городища", — приводятся в сообщении слова главы краевой столицы Ивана Ульянченко.

Фестиваль "Наследие степей и гор" в этом году состоится в третий раз. Помимо исторической реконструкции быта скифов, греков, сарматов и алан, в программе заявлены мастер-классы по изготовлению повозки железного века, по древней кулинарии, по стрельбе из лука и метанию скифских копий.

Также планируются тематические выступления музыкальных коллективов, бесплатные пешеходные экскурсии, работа школы юного археолога. С гостями фестиваля проведут конкурс на лучшее фото в социальных сетях, иллюстрирующее масштабное событие. Впервые в рамках "Наследия степей и гор" будут работать площадки "греческих симпосий". Это ритуализированный праздник Древней Греции.

Организаторами выступают администрация города и Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.