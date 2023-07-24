Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин доложил об этом премьер-министру Михаилу Мишустину во время осмотра выставки форума "Развитие малых городов и исторических поселений" во Владивостоке.

"Они выиграли сегодня 300 млн рублей", — сказал министр во время осмотра стенда этого проекта.

Проект "Маяк" участвовал во II Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для регионов Дальневосточного федерального округа.

Мишустин посещал парк "Маяк" во время рабочей поездки в Магаданскую область в августе 2020 года.

Знаковый для Магадана и его жителей проект финансируется из федерального бюджета — на эти цели выделено почти 543 млн рублей, в том числе 353 млн рублей — по единой президентской дальневосточной субсидии.

Проект парка "Маяк" в Магадане предусматривает создание пешеходного маршрута вдоль набережной на побережье Нагаевской бухты. Основная достопримечательность парка — старый маяк со смотровой площадкой.

Завершено строительство первой и второй очередей парка. Выполнена реконструкция видовой площадки "Пирс". Обустроены автопарковки, зоны отдыха и спортивные площадки. Выполнена реновация жилого фонда.

Ведется строительство третьей очереди парка — создается культурно-общественный центр, пешеходный переход с панорамными видами.

В рамках четвертой очереди реконструкции запланировано создание дополнительных объектов, которые позволят учесть интересы людей различных социальных групп и возрастов. На аллее имени адмирала А.И. Нагаева появятся пешеходный променад, связывающий все тематические площадки и функциональные зоны, точки торговли и общепита, площадки отдыха, детская игровая зона, экспозиционные площадки, каскадный фонтан, автомобильные парковки для посетителей.

Совместно с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики реализуется проект создания Морского туристического центра. В нем разместится общественный центр с различными зонами отдыха, гостиница, причальные сооружения, пирс, молы, слипы, места для обслуживания и хранения судов. Параллельно ведется работа по сносу ветхих строений, обновлению инженерной инфраструктуры.