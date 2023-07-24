"Из сотни обратившихся госпитализация потребовалась семерым туристам, в том числе двум детям. Обращаются преимущественно с легкими заболеваниями: ОРВИ, тепловые удары, отравления, травмы. Госпитализация потребовалась нескольким пострадавшим в ДТП, пациенту с эпилепсией, мужчине после укуса змеи, нескольким гражданам с гастроэнтеритом. Остальным обратившимся помощь оказана амбулаторно", — приводит слова Кузнецова пресс-служба министерства.

Всего медицинскую помощь на пути между Крымом и Ростовом-на-Дону получили 106 человек, 12 из них — дети, отмечается в сообщении.

Для этого по поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко на трассе дежурят бригады скорой медицинской помощи, напомнили в пресс-службе.