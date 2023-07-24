"Создание новых средств размещения для нас особенно актуально. В этом месяце в Минтуризма Дагестана был проведен конкурс для предоставления грантов из республиканского бюджета на осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов)", — приводятся в сообщении слова министра по туризму и народным художественным промыслам Эмина Мерданова.

По его словам, были рассмотрены 32 заявки, допущенные к конкурсу, и проведено очное собеседование с заявителями. По результатам рассмотрения победителями признаны 18 участников конкурсного отбора

Как сообщалось, объекты размещения Дагестана практически полностью загружены на все лето. Глубина бронирования составляет 3-4 месяца. Средняя стоимость размещения в отелях Дагестана составляет 7,5 тыс. рублей в отелях4* и от 3,5 до 4 тыс. рублей – в отелях 3*.