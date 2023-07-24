Концерт в честь открытия фестиваля состоялся в рамках программы министерства культуры РФ "Всероссийские филармонические сезоны". В течение недели, до 28 июля в фестивале примут участие музыканты из России, Японии, Италии: Хироко Иноуэ, Сергей Колесов, Дмитрий Ушаков, Любовь Стучевская, а также музыканты и солисты филармонии, говориться в пресс-релизе.

Под сводами концертного зала будет звучать музыка барокко, инструментальные и вокальные шедевры самого Баха, его современников и последователей, а также джаз и современные интерпретации мирового музыкального наследия.

Первым гостем фестиваля, который открылся накануне в областной филармонии, стал Академический большой хор "Мастера хорового пения" радио "Орфей" под управлением народного артиста России Льва Конторовича.

В первом отделении концерта в уникальной акустике зала исторического здания филармонии "а-капелла" прозвучали самые известные духовные произведения Баха: мотеты "Иисус, моя радость", "Хвалите Господа все народы".

Для исполнения знаменитой "Аве Марии" солисты хора расположились не только на сцене, но и спустились в зал, совсем близко к слушателям. Кульминацией концерта стало исполнение крупного вокально-инструментального произведения на слова евангельской молитвы "Магнификат".

В гармоничном единении с Академическим Большим хором звучали инструментальные партии в исполнении солистов Калининградской областной филармонии, отмечает пресс-служба.

В рамках фестиваля 25 июля состоится открытый мастер-класс оперной певицы Любови Стучевской.

Завершится "Бахослужение" гала-концертом "Поклонение Баху" с участием музыкантов и солистов Калининградской филармонии, а также специальных гостей.