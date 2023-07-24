По словам министра по туризму и народным художественным промыслам Эмина Мерданова, также в республику увеличилось количество прямых авиарейсов из регионов России, что напрямую влияет на рост турпотока.

"13 июля в аэропорту Махачкалы состоялась торжественная встреча первого рейса Nordwind Airlines из Ульяновской области. В летнем расписании Ульяновск – Махачкала стал 14-м прямым направлением авиаперевозчика, соединяющим региональные города страны с Дагестаном. Таким образом, количество маршрутов в Дагестан, выполняемых авиакомпанией, по сравнению с летней навигацией 2022 года возросло почти в два раза", — приводятся в сообщении слова Мерданова.

Министр отметил, что число занятых в сфере туризма в республике возросло до 11 тыс. человек. По состоянию на 1 июля 2023 года официально свою деятельность осуществляют 49 туроператоров и 76 турагентов, 89 экскурсоводов и гидов-переводчиков прошли федеральную аттестацию. Число классифицированных средств размещения возросло до 90.

Как сообщалось, в летний период Дагестан планирует принять более 700 тыс. туристов, пиковым месяцем сезона станет август.