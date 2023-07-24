Земельный участок площадью 10,2 га находится в селе Вязовка, которое известно своими двухсотлетними соснами, столетней дубравой, зарослями ольхи и другими памятниками природы, говорится в сообщении.

"Участок предлагается как для продажи, так и в аренду. Имущественный комплекс представляют 18 зданий и хозяйственных помещений, которые можно реконструировать под гостиницу или санаторий. Подведены необходимые инженерные коммуникации — газ, электричество, вода", — отмечается в пресс-релизе.

Площадку можно адаптировать под проведение торжеств, праздничных мероприятий, слетов и бизнес-тренингов. Близость областного центра (27 км) обеспечит популярность места и стабильный турпоток, говорится в сообщении.

"Для потенциальных инвесторов работает новая мера поддержки проектов в сфере туризма — предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов. Специалисты КРСО помогут в оформлении необходимых документов", — приводятся в сообщении слова директора КРСО Александра Храпугина.

Первый замминистра инвестиционной политики области Вера Лазукина напомнила "Интерфаксу", что министерство и КРСО работают в тесной взаимосвязи.

"Специалисты Мининвеста ведут реестр свободных инвестиционных площадок, а КРСО в свою очередь на основании этих данных для привлечения инвесторов в регион разрабатывает бизнес-кейсы, в которых обозначает потенциал площадок. Таким образом, инвесторам проще оценить возможность реализации проекта на той или иной территории или стать соинвестором", — резюмировала Лазукина.