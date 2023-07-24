"В этом году обновился состав участников. Например, мы ждем фермеров из новых российских регионов. Число участников в этом году также выросло. Если в прошлом году их было 300, то в этом уже 350. Мы также ожидаем, что мероприятие посетят более 100 тысяч человек", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Помимо ярморочной продукции, на фестивале пройдет выставка сельскохозяйственной техники. Для юных посетителей организуют территорию с детскими активностями.

Пресс-служба Минкультуры Подмосковья отмечает, что мероприятие пройдет в деревне Дубровское. От железнодорожных станций Истра и Ново-Иерусалимская организуют бесплатный трансфер.