Как сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика, чистая прибыль в апреле-июне составила 662,9 млн евро по сравнению с 187,5 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Выручка выросла на 40% — до 3,65 млрд евро с 2,6 млрд евро.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне 506,2 млн евро при выручке в 3,59 млрд евро.

За прошлый квартал услугами Ryanair воспользовались 50,4 млн пассажиров против 45,5 млн годом ранее.

Авиакомпания отметила хорошие объемы бронирования билетов на текущий финквартал.

Тем не менее прогноз перевозок в целом на 2024 фингод был понижен со 185 млн пассажиров до 183,5 млн пассажиров (рост на 9% относительно прошлого фингода).