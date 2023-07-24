В ночь на понедельник с Корфу были эвакуированы сотни человек, в операции участвовали частные суда и суда береговой охраны.

Накануне вечером служба экстренной связи Греции опубликовала документ, согласно которому люди, находящиеся в районах острова Санта, Мегула, Порта, Палия, Перития и Синиес, должны были эвакуироваться. Также туристическая компания TUI Group порекомендовала туристами оставаться в нескольких конкретных отелях 24 и 25 июля и не пытаться добраться до аэропорта.

На острове Эвбея власти рекомендовали гражданам четырех южных населенных пунктов эвакуироваться в город Каристос, который находится к западу от бушующего пламени.

В свою очередь издание Kathimerini сообщает, что в воскресенье в Греции был установлен новый температурный рекорд, температура в городе Йитион в южной части полуострова Пелопоннеса достигла 46,4 градусов по Цельсию.

В настоящий момент греческие пожарные борются с 82 пожарами, 64 из которых начались в воскресенье.

Ранее сообщалось, что греческие власти эвакуировали около 19 тыс. человек на охваченном природными пожарами острове Родос. По данным полиции, 16 тыс. человек удалось вывезти с острова по воздуху, а еще 3 тыс. — по морю. В правительстве Греции пояснили, что это стало самой крупной подобной операцией в истории страны.

Греция столкнулась в последние дни с волной аномальной жары. Это стало одной из причин возникновения природных пожаров в нескольких частях страны.