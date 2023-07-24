"Возобновлено железнодорожное движение в Джанкойском районе, которое было ранее приостановлено в целях безопасности", — написал он в своем телеграм-канале.

Всего, по последним данным, были задержаны пять поездов: "Москва — Севастополь", "Адлер — Симферополь", два состава "Москва — Симферополь" и "Санкт-Петербург — Евпатория".

Как сообщалось, в понедельник Крым атаковали 17 беспилотников — их сбили силы ПВО или подавили средства РЭБ. При этом произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Население в радиусе 5 км эвакуируют.