"Генеральную уборку надо провести. Там настолько красиво, что, в принципе, там ничего особо делать и не надо. Только с точки зрения того, чтобы территорию привести в порядок", — заметил премьер.

Мишустин посещал "Маяк" во время рабочей поездки в Магаданскую область в августе 2020 года. Во время сегодняшнего общения его пригласили вновь увидеть парк своими глазами. "Спасибо за приглашение. Привет губернатору", — отреагировал премьер.

Знаковый для Магадана и его жителей проект финансируется из федерального бюджета — на эти цели выделено почти 543 млн рублей, в том числе 353 млн рублей — по единой президентской дальневосточной субсидии.

Проект парка "Маяк" в Магадане предусматривает создание пешеходного маршрута вдоль набережной на побережье Нагаевской бухты. Основная достопримечательность парка — старый маяк со смотровой площадкой.

Завершено строительство I и II очередей парка. Выполнена реконструкция видовой площадки "Пирс". Обустроены автопарковки, зоны отдыха и спортивные площадки. Выполнена реновация жилого фонда.

Ведется строительство III очереди парка — создается культурно- общественный центр, пешеходный переход с панорамными видами.

В рамках IV очереди запланировано создание дополнительных объектов, которые позволят учесть интересы людей разных социальных групп и возрастов. На Аллее имени адмирала А. И. Нагаева появятся пешеходный променад, связывающий все тематические площадки и функциональные зоны, точки торговли и общепита, площадки отдыха, детская игровая зона, экспозиционные площадки, каскадный фонтан, автомобильные парковки для посетителей.

Совместно с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики реализуется проект создания Морского туристического центра. В нем разместится общественный центр с различными зонами отдыха, гостиница, причальные сооружения, пирс, молы, слипы, места для обслуживания и хранения судов.

Параллельно ведется работа по сносу ветхих строений, обновлению инженерной инфраструктуры. По программе "Генеральная уборка" в этом году утилизируются 6 затопленных судов, в 2024 году — еще 7. Завершены работы по берегоукреплению портового шоссе, которое одновременно является и пешеходной набережной, соединяющей парк маяк и правую сторону побережья.