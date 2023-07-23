По его словам, между Петербургом и кластером "Остров фортов" запущено морское сообщение. "Ходят уже четыре катамарана", — сказал он. Пешеходная набережная от морского портового комплекса до сквера "Инчхон" в Кронштадтском районе города протянется на 2,4 километра. На ней предусмотрены беговые и велодорожки, спортивные и детские площадки, площадки под размещение арт-объектов, пруд. Строительство будет завершено в сентябре 2025 года.

Это один из семи объектов дорожной инфраструктуры, которые будут построены в Кронштадте в рамках создания туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Проект нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея и предполагает создание на территориях общей площадью более 100 гектаров городского кластера образовательной и рекреационной направленности.

На прошлой неделе состоялся торжественный старт навигации первого скоростного пассажирского катамарана проекта 04580 "Котлин" — "Форт Кроншлот". Это головное судно серии из шести скоростных пассажирских катамаранов, построенное для водного маршрута в Кронштадт.