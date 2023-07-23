Мэр отметил, что оборудовать верёвочный парк планируется до конца августа. Также ремонтируют административное здание, где будут новая оранжерея, фотостудия, хореографический зал и кафе.

"В прошлом году мы завершили в детском парке комплексное благоустройство. Сделали площадку кросс-тренинга и воркаута, памп-трек, проложили дорожки для скандинавской ходьбы. Реконструировали манеж для занятий верховой ездой и обустроили тропу для прогулок на лошадях", — добавил Собянин.

Для малышей есть мини-зоопарк и две всесезонные биостанции, где юные натуралисты сажают растения и наблюдают за их ростом.

"Обновили сцену, установили удобные лавочки и сделали навес, чтобы собираться можно было в любую погоду. Там же оборудовали летний кинотеатр. После благоустройства здесь провели больше 100 мероприятий — мастер-классов, турниров и марафонов", — отметил мэр.