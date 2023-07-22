Уточняется, что на 12:20 остановлены поезда N177 Москва — Симферополь (около станции Ефремовская, Красногвардейский район Крыма задержка полтора часа), N28 Москва — Симферополь, отправление (около станции Урожайная, Красногвардейский район Крыма, задержка более часа), N179 Петербург — Евпатория (на станции Ефремовская, задержка более часа), N160 Симферополь — Москва (около станции Пролетная, Красногвардейский район Крыма, задержка более часа).

Перевозчик заявил, что постарается сократить отставание и вернуться в график движения.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о детонации на складе боеприпасов в субботу в результате атаки беспилотника на Красногвардейский район Крыма. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения. Также решено приостановить движение на Крымской железной дороге.