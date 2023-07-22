Перекрытие движения длилось чуть больше часа — о начале ограничений сообщалось в 10:24.

Ранее в телеграм-канале о ситуации на подъездах к мосту сообщили, что движение транспорта по мосту временно приостановлено. С чем было связано перекрытие движения, в сообщении не уточнялось.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту тогда было остановлено почти на сутки. Его восстановили в реверсивном режиме по одной из полос.