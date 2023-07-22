"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.
С чем связано перекрытие движения, в сообщении не уточняется.
Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Движение автомобилей по мосту было остановлено почти на сутки. Его восстановили в реверсивном режиме по одной из полос.