С чем связано перекрытие движения, в сообщении не уточняется.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту было остановлено почти на сутки. Его восстановили в реверсивном режиме по одной из полос.