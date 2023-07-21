"На сегодняшний день организована строительная площадка, развернуты подготовительные работы по устройству фундамента, а также подводу инженерных коммуникаций. Строительная технология модульных быстровозводимых конструкций позволяет осуществить проекты в кратчайшие сроки. В архитектуре нового вокзала предусмотрены традиционные для Тверской области элементы деревянного зодчества, в отделке внутренних помещений будут сделаны акценты на местные достопримечательности", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, для создания единого туристического образа города Калязин предусмотрено не только сохранение исторического облика здания, но и благоустройство территории, включая озеленение и обустройства парковочных пространств.