"Причал станет одной из остановок для трех водных маршрутов, два из которых впервые соединили между собой Крестовский и Васильевский острова", — говорится в сообщении.

Одна из линий соединила Центральный парк культуры и отдыха им. Кирова, парк развлечений "Диво Остров" и Приморский парк Победы на Крестовском острове, а также Парк 300-летия Санкт-Петербурга.

Таким образом, новые маршруты соединят Петроградский, Василеостровский и Приморский районы города.

Причал рассчитан для швартовки различного типа судов, в том числе и маломерных, а также оснащен для посадки людей с ограниченными возможностями.

В четверг в Петербурге был запущен первый из скоростных катамаранов, который вышел на регулярную пассажирскую линию между Петербургом и парком "Остров фортов" в Кронштадте.