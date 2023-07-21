Гостей фестиваля будут угощать курской кашей, чаем и малосольными огурцами. В подворьях азербайджанской, молдавской, кавказской диаспор можно будет бесплатно продегустировать национальные блюда.

На площадке фестиваля можно будет принять участие в кулинарных мастер-классах по росписи пряников и выпечке блинчиков, а также обучиться росписи кожлянской глиняной игрушки, созданию тряпичной куклы "Пеленашка" и обереговой куклы "Зерновушка".

Кроме того, на фестивале будет работать выставка-продажа фермерской продукции, состоится шоу "Поющих поваров" и бесплатный мастер-класс по бачате.

Отмечается, что гастрофестиваль станет четвертым из 12 мероприятий межрегионального проекта "Парк мельниц — культура 365" на базе этнокультурного центра.

"Парк мельниц" — этнографический комплекс, созданный как прототип древнерусской деревни в селе Красниково Курской области, где расположена старинная водяная мельница XVIII века.