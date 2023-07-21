"Единую электронную визу могут получить только граждане иностранных государств, перечень которых утвержден распоряжением правительства. В настоящее время он включает 52 страны, в том числе Китай, Индию, Иран, Турцию, Индонезию, Малайзию, Мексику, Оман, Саудовскую Аравию, Филиппины, Японию. В самое ближайшее время в перечень будут дополнительно включены Вьетнам, Камбоджа и Мьянма", — сказал он в интервью телеграм-каналу дипломатического ведомства.



Климов подчеркнул, что принято политическое решение несмотря на ухудшение отношений сохранить в перечне все страны-члены Евросоюза.



"Тем самым мы лишь расширяем возможности для дружелюбно настроенных по отношению к России рядовых европейских граждан посетить нашу замечательную страну и насладиться русским гостеприимством. Речь идет именно о рядовых европейцах: владельцам дипломатических и служебных паспортов недружественных иностранных государств единая электронная виза оформляться не будет", — сказал дипломат.



Он напомнил, что единая электронная виза – это отдельная категория визы наряду с дипломатической, служебной, обыкновенной деловой, гуманитарной, частной или туристической.



"Она дает право пребывать иностранному гражданину в течение 16 суток на территории Российской Федерации с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях и осуществления соответствующих связей и контактов. Название "единая" отражает ее универсальный, в отличие от обычных "бумажных" виз, характер. Еще одним преимуществом визы является гибкость подхода при определении срока ее действия: поездку на срок до 16 суток можно будет осуществить в любые даты в течение 60 дней после оформления. Важно, что дата выезда из России не может быть позже 60-го дня с момента оформления визы", — добавил Климов.



По его словам, электронная виза выдается на основании заявления иностранного гражданина, заполненного в электронной форме на специализированном сайте МИД, либо через мобильное приложение, размещенное для загрузки на том же сайте.

Заявление на оформление визы необходимо подавать не позднее, чем за 4 календарных дня до предполагаемой даты въезда в РФ. К нему прикрепляются цифровая фотография заявителя и скан страницы с данными машиносчитываемого паспорта. Консульский сбор не превысит $52, а для детей до 6 лет — $2.



Въезжать с электронной визой иностранцы воздушным, автомобильным и водным через пункты пропуска через госграницу, перечень которых утвержден распоряжением правительства. Он включает 92 пункта пропуска, а в ближайшем будущем, по словам Климова, будет расширен до 100. В него входят, в частности, международные аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Самары, Саратова, Сочи и многих других городов.

Для удобства транспортных компаний-перевозчиков создан специальный сервис, позволяющий верифицировать наличие у пассажира оформленной электронной визы.



Как считает директор консульского департамента МИД РФ, запуск электронных виз – мера, которая приведет к росту въездного туристического потока не сразу, так как для иностранного туризма сохраняется множество других препятствий.



"Несмотря на то, что запуск электронной визы действительно является серьезным шагом по пути либерализации визового режима, вряд ли стоит увязывать с ним возможность кратно увеличить в сжатые сроки количество поездок иностранцев в нашу страну. Развитию въездного туризма в РФ препятствуют, прежде всего, сложная транспортная логистика, дороговизна билетов, отсутствие возможности оплаты иностранцами товаров и услуг на территории России в безналичной форме и т.п. В конце концов, стимулированию иностранцев к поездкам в Россию не способствует и русофобская истерия, раздуваемая западными политиками в СМИ. Мы отмечаем, что пока на визы, выдаваемые на вклеиваемых в паспорта бланках, сохраняется крайне низкий спрос по сравнению с допандемийным 2019 годом. В некоторых странах Запада количество выдаваемых виз упало в десятки раз", — отметил Климов.



В России в июле 2020 года был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза. Однако правительство отложило запуск системы из-за пандемии коронавируса.