"Купание в зонах отдыха пляж "Динамо" (САО) и Головинские пруды (САО) разрешено (...) С 20.07.2023 в связи с несоответствием качества воды водоема по санитарно-химическим показателям временно запрещено купание в зоне отдыха — "Тропарево" (ЮЗАО), установлены знаки о запрете купания. После получения удовлетворительных результатов купание будет снова разрешено", — говорится в сообщении.

В настоящее время разрешается купание в девяти зонах отдыха: Путяевский пруд №1 (Восточный административный округ); Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 (Северо-Западный административный округ); Мещерское (Западный административный округ); Большой городской пруд, Школьное озеро и Черное озеро (Зеленоград); Пляж "Динамо" и Головинские пруды (Северный административный округ).

На территории города в летнем сезоне 2023 года работают 38 зон отдыха без организованного купания. "Учитывая жаркую погоду, установившуюся в Москве, предупреждаем москвичей об опасности купания в неустановленных местах", — добавили в ведомстве.

Специалисты в течение всего летнего сезона контролируют ход подготовки и обеспечения безопасности зон отдыха: осуществляют мониторинг за соблюдением санитарных норм, проводят отбор проб воды и песка. При выявлении нарушений даются предписания о замене песка, очистке водоемов, проведении обработок. В случае неудовлетворительных проб воды в купальном водоеме дается предписание о временном запрете купания.

Ранее купание в зоне отдыха "Тропарево" запрещалось с 23 июня по 6 июля в связи с несоответствием качества воды. Купание в зонах отдыха "Головинские пруды" и пляж "Динамо" было временно запрещено с 13 июля.