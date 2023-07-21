"Туристический поток в Кисловодске за первое полугодие 2023 года вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. За шесть месяцев в санатории и гостиницы Кисловодска приехало более 210 тыс. гостей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом частного сектора, город-курорт, предположительно, посетило 600 тыс. человек со сроком пребывания больше суток.

В сообщении подчеркивается, что это рекордный рост туристического потока в Кисловодске за всю историю наблюдений.

"Мы активно развиваем курортную инфраструктуру. Готовимся встречать еще больший поток отдыхающих, ведь до конца 2030 года мы должны удвоить турпоток на нашем курорте", — приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

Ранее сообщалось, что Кисловодск собрал рекордную сумму курортного сбора в 117 млн рублей.