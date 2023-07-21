Маршрут протяженностью свыше 2 км предлагается пройти примерно за два часа.

"В этом году по всей территории памятника природы установили 20 новых тематических стендов", — говорится в сообщении.

Они помогают туристам узнать о владельцах Дудергофа, местных топонимах, старинных постройках, включая здание Дудергофского вокзала, геологической истории образования высот, подземных водах и родниках, а также уникальной флоре, среди которых орхидеи и первоцветы.

Уточняется, что благодаря особому составу почв на высотах произрастают восемь видов орхидей, один из которых занесен в Красную книгу России. Среди представителей животного мира особую ценность представляет гребенчатый тритон, практически вымерший на территории города.

Открытие приурочено к Дню Дудергофа, который ежегодно отмечается в конце месяца: 24 июля 1883 года была освящена церковь Святой Ольги, ставшая на тот момент центром жизни старого Дудергофа.

Памятник природы "Дудергофские высоты" был создан в южной части Красносельского района Петербурга в 1992 году. Заповедная территория включает Воронью и Ореховую горы. Высота Ореховой горы достигает 176 метров, что делает ее высшей точкой северной столицы.