"С 27 июля по 25 августа 2023 года в автомобильном пункте пропуска "Бугристое" Российской Федерации напротив пункта пропуска "Кайрак" Республики Казахстан планируется проведение ремонтных работ покрытия полотна", — говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы КНБ.

В качестве альтернативных вариантов пересечения госграницы через Костанайскую область предлагается международный пункт пропуска "Акбалшык" авто (Казахстан) — "Воскресенское" авто (РФ), а также двусторонние пункты пропуска "Убаган" авто — "Звериноголовское", "Желкуар" — "Мариинский", "Аят" — "Николаевка", "Кондыбай" — "Комсомольский".

В пресс-службе отметили, что из-за ремонта возможно затруднение движения транспортных средств и, как следствие, увеличение времени ожидания контрольных процедур, и порекомендовали заблаговременно планировать маршруты движения.