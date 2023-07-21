"Мы продолжаем работать с комплексом для белых медведей. Идут работы по подготовке к установке ледогенераторов. Ранее мы обещали, что наши медведи будут иметь снег летом, и мы к концу года, к ноябрьскому юбилею города, этот процесс завершим полностью", — сказала Прилепина на пресс-конференции в Екатеринбурге в пятницу.

Она также отметила, что в зоопарке обновляются вольеры и у других животных, а также оборудуются "квартиры" для новых обителей.

"Для байбаков сделано в совершенно новом стиле для нашего зоопарка. Мы подглядели такую организацию вольеров в Турции. Также всеми любимая слониха Даша ждет не дождется, когда въедет в свой обновленный вольер. Даша получит дерево Баньян с возможностью подвешивания там фруктов на высоту. Эту красоту мы представим посетителям накануне Дня города", — отметила она.

В свою очередь заместитель директора по формированию и развитию коллекций Екатеринбургского зоопарка Павел Грачев сообщил, что в этом полугодии в экспозиции зоопарка появились фенеки, генеты, песцы.

"Через дней 30-40 мы объявим еще о новых (животных — ИФ). Буквально сегодня я встречал в аэропорту "Кольцово" совсем новых для нашего города животных. Также идет работа по тем, кто сидит без пары и скучает, по пополнению семей", — подчеркнул он.

Кроме того, по его данным, в этом году в зоопарке родились ленивцы, детеныши восточного колобуса, тайры, лемуры, размножились кинкажу.

"Мы имеем возможность обмениваться (животными — ИФ) с другими зоологическими учреждениями России. В этом году отмечал юбилей один из красивейших зоопарков России — в Нижнем Новгороде. Мы им сделали подарок — попугай Ара, родившийся у нас, думаю, поедет к ним ближе к осени", — добавил Грачев.