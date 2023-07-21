"До настоящего времени форт был закрыт. Сегодня открылось пространство для посетителей. Гости могут пройти к капониру, зайти внутрь, посмотреть помещение, бронзовые орудия. Консервация находок будет сделана до осени", — рассказал "Интерфаксу" директор форта Кирилл Коробов.

Он уточнил, что планов по реставрации объекта нет. "Он очень в хорошем состоянии, мы хотим показывать его именно в этом виде. Это целый комплекс построек со стеной и погребом", — сказал Коробов.

В ходе восстановительных работ был найден уникальный опытный капонир XIX века, более 110 лет находившийся под толщей земли.

Бетонно-железный капонир был построен на инженерном полигоне острова Котлин в 1892 году под руководством штабс-капитана Капицы (отец выдающегося ученого-физика Петра Капицы). Это самое необычное фортификационное сооружение из всех, что возводились когда-либо на данном полигоне: дистанционное управление огнем из двадцати орудий, новаторская схема строительства защитных стен и свода, представляющая собой бетонирование каркасных конструкций в виде сочлененных арматурных клетей, усиленных массивными стальными уголками.

Из-за политических событий начала XX века во время строительства форта "Риф" капонир был полностью засыпан. Именно благодаря такой "консервации" он благополучно дожил до нашего времени практически в идеальном состоянии вместе со всеми орудиями — двадцатью бронзовыми пушками.

Форт береговой "Риф" — объект культурного наследия федерального значения. В архивных фондах была информация о наличии на территории форта законсервированных фортификационных сооружений. Под контролем комитета по охране памятников Петербурга проведены научно-исследовательские работы, в результате которых наличие капонира подтвердилось. Капонир — от французского слова ниша, сооружение для ведения флангового огня по двум противоположным направлениям.

В дальнейшем планируется выполнение работ по консервации объекта культурного наследия и приспособлению его для современного использования (под музейные цели).