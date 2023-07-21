"Фактически улица Некрасова уже может именоваться главной барной улицей, ведь доля баров и пабов там больше, чем на улице Рубинштейна. В связи с грядущим открытием нового общественного пространства в сентябре на Некрасова интерес к локации еще больше возрастет. Тем не менее, улица Рубинштейна все еще остается главной гастрономической улицей Санкт-Петербурга, где представлено больше всего гастроконцепций", — говорится в исследовании.

На улице Рубинштейна доля баров и пабов за год уменьшилась до 40%, а на улице Некрасова она увеличилась до 58%.

Аналитики добавили, что доля кафе и ресторанов на улице Рубинштейна за год увеличилась до 57%, закрепляя за ней статус главной гастрономической улицы Санкт-Петербурга. На улице Некрасова позиции кафе и ресторанов уменьшились на 3%.

Эксперты выяснили, что доля заведений общественного питания на улице Рубинштейна по итогам первого полугодия 2023 года составила 78%, а на улице Некрасова — впервые превысила 50%.

Уточняется, что всего за первую половину 2023 года в Петербурге открыли 50 кафе, баров и ресторанов.