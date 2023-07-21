"Вынужденный простой был связан с началом ремонтных работ на верхней набережной. Сегодня, 21 июля, оренбургская "канатка" вновь ждёт жителей и гостей областного центра", — говорится в сообщении.

На период ремонтных работ обустроен временный проход к верхней станции мимо музея истории города.

Пассажиры могут воспользоваться "канаткой" ежедневно до 22:00.

Ранее ожидалось, что из-за ремонта фуникулер этим летом работать не будет.

Оренбургская "канатка" была введена в эксплуатацию в марте 2006 года. Осенью 2020 года начался ее капитальный ремонт. Обновлённая канатная дорога открылась после ремонта в июле 2022 года.

Фуникулер "Европа-Азия" является одной из главных достопримечательностей Оренбурга. Две кабинки, движущиеся навстречу друг другу со скоростью около 3 м/с, дают возможность осмотреть с высоты большой Белый мост и природные красоты Оренбурга и переправиться в другую часть города всего за две минуты.